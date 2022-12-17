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3 часа назад

Как диета повышает риск сердечной недостаточности

Ferra.ru

Учёные узнали, как конкретный побочный продукт, генерируемый кишечными микробами, связан с риском сердечной недостаточности.

Как диета повышает риск сердечной недостаточности
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Недавнее исследование показало, что повышенный уровень фенилацетилглютамина, побочного продукта, образующегося при расщеплении пищевого белка микробами в кишечнике, может быть напрямую связан как с повышенным риском сердечной недостаточности, так и с её тяжестью.

Теперь исследователям предстоит идентифицировать бактерии и их ферменты, которые помогают производить этот побочный продукт, а также разработать методы снижения его уровня.

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