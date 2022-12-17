Как диета повышает риск сердечной недостаточности

Недавнее исследование показало, что повышенный уровень фенилацетилглютамина, побочного продукта, образующегося при расщеплении пищевого белка микробами в кишечнике, может быть напрямую связан как с повышенным риском сердечной недостаточности, так и с её тяжестью.