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10 часов назад

Штамм-потомок знаменитого испанского гриппа вернулся в Россию

Ivyborg.ru

Россиян предупредили об особо опасном гриппе – «испанка», в группу риска попали дети.

Штамм-потомок знаменитого испанского гриппа вернулся в Россию
Фото: Ivyborg.ruIvyborg.ru

Отмечается, что в стране зафиксировали пик эпидемии особо опасного вируса гриппа – испанки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных медиков, эпидемия уже зафиксирована в некоторых регионах России. В основном, это Сибирь и Дальний Восток. По данным НИИ имени Смородинцева, с начала декабря в стране зарегистрировали более 143 случаев «испанки».

Врачи предупредили, что нужно соблюдать осторожность, пользоваться масками, пить витамины. При первых симптомах необходимо обращаться к врачам.

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