Как отличить ангину от других простуд

При простуде и гриппе очень часто появляются боли в горле, подскакивает температура. Примерно те же симптомы бывают и при ангине. А это заболевание очень серьёзное. Страдают им в основном дети и молодые люди. Причём оно ведь ещё заразное — кто-то в коллективе подхватит, и может начаться эпидемия. Поэтому хорошо бы выявить ангину сразу. Как её отличить от других болезней, рассказал врач-оториноларинголог Антон Ризаев.

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По словам специалиста, боль в горле при ангине, когда воспаляются миндалины, отличается от той, что люди испытывают во время обычной простуды.

Во время ОРВИ сильнее всего болит при проглатывании, пищи или воды. А вот при ангине боль возникает только при пустом глотке, тогда как во время еды становится легче.

Ещё ангину можно отличить по налёту на миндалинах (их ещё называют гландами). Оториноларинголог подчеркнул, что удалять налёт ни в коем случае нельзя, тем более самостоятельно. Лечить ангину он посоветовал только под контролем врача.

Обычно в ход идут системные антибактериальные препараты. Пациентам приходится полоскать горло растворами антисептиков.