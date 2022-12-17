Врач оценил возможность одновременно заболеть гриппом и COVID-19

Заслуженный врач России Андрей Осипов в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" рассказал, что человек может одновременно заболеть свиным гриппом и COVID-19. В то же время специалист подчеркнул, что это происходит в очень редких случаях и в его практике подобных эпизодов не было.
"Однако, теоретически, после перенесенного коронавируса иммунитет человека сильно ослабевает . Поэтому, такая ситуация возможна", — заявил Осипов.
Он отметил, что одновременное заражение вирусными инфекциями не влияет на тяжесть протекания болезни, особенно в том случае, если пациент ранее прививался.
Роспотребнадзор 15 декабря сообщил, что заболеваемость гриппом в январе-октябре 2022 года в России выросла в 11 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.