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3 часа назад

Врач оценил возможность одновременно заболеть гриппом и COVID-19

Газета.Ruиещё 2

Заслуженный врач России Андрей Осипов в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" рассказал, что человек может одновременно заболеть свиным гриппом и COVID-19. В то же время специалист подчеркнул, что это происходит в очень редких случаях и в его практике подобных эпизодов не было.

Врач оценил возможность одновременно заболеть гриппом и COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Однако, теоретически, после перенесенного коронавируса иммунитет человека сильно ослабевает . Поэтому, такая ситуация возможна", — заявил Осипов.

Он отметил, что одновременное заражение вирусными инфекциями не влияет на тяжесть протекания болезни, особенно в том случае, если пациент ранее прививался.

Роспотребнадзор 15 декабря сообщил, что заболеваемость гриппом в январе-октябре 2022 года в России выросла в 11 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Болезни и лекарства,Андрей Осипов,Роспотребнадзор,
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