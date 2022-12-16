Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Вы сбились с ритма. Врач объяснил, откуда берутся частые простуды

Секрет Фирмы

Некоторые люди уж как-то слишком часто простужаются и подхватывают ОРВИ. Проблема кроется в местном иммунитете. Проще говоря, у вечно простуженных ослаблена иммунная защита слизистых оболочек дыхательной системы. Часто таким людям просто не хватает витаминов, так как они неправильно питаются. Но иногда причиной может быть и нерегулярный сон, нарушающий наши биологические часы.

Врач объяснил, откуда берутся частые простуды
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как ни странно, за «дыхательный» иммунитет отвечает кишечная микрофлора. А это значит, что питание играет важную роль. От него зависит устойчивость иммунной системы к разным респираторным заболеваниям.

Врач-физиотерапевт Сергей Казимов считает, что самая простая профилактика простуды — это потребление витаминов. А их нужно брать из овощей и фруктов.

Но одного правильного питания мало, нужно ещё спать нормально, подчеркнул медик. В частности, нельзя нарушать циркадные ритмы. Имеются в виду так называемые биологические часы человека. Они определяют периоды активности и отдыха организма. Нарушать эти циклы, в том числе цикл «сон — бодрствование» опасно. Это чревато ослаблением иммунитета.

«Спать нужно не менее 8 часов в сутки и укладываться в одно и то же время. И, самое главное, стараться меньше подвергаться стрессу», — посоветовал Казимов в беседе с «Газетой.Ru».

Если вы всё же подхватили инфекцию и заболели, нужно принимать меры.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители