Врач объяснил, откуда берутся частые простуды

Некоторые люди уж как-то слишком часто простужаются и подхватывают ОРВИ. Проблема кроется в местном иммунитете. Проще говоря, у вечно простуженных ослаблена иммунная защита слизистых оболочек дыхательной системы. Часто таким людям просто не хватает витаминов, так как они неправильно питаются. Но иногда причиной может быть и нерегулярный сон, нарушающий наши биологические часы.

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Как ни странно, за «дыхательный» иммунитет отвечает кишечная микрофлора. А это значит, что питание играет важную роль. От него зависит устойчивость иммунной системы к разным респираторным заболеваниям.

Врач-физиотерапевт Сергей Казимов считает, что самая простая профилактика простуды — это потребление витаминов. А их нужно брать из овощей и фруктов.

Но одного правильного питания мало, нужно ещё спать нормально, подчеркнул медик. В частности, нельзя нарушать циркадные ритмы. Имеются в виду так называемые биологические часы человека. Они определяют периоды активности и отдыха организма. Нарушать эти циклы, в том числе цикл «сон — бодрствование» опасно. Это чревато ослаблением иммунитета.

«Спать нужно не менее 8 часов в сутки и укладываться в одно и то же время. И, самое главное, стараться меньше подвергаться стрессу», — посоветовал Казимов в беседе с «Газетой.Ru».