Врач перечислила бесполезные способы лечения ОРВИ

Ингаляции над кастрюлей с картошкой и растирания жиром вредны при ОРВИ, предупредила терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева. В беседе с «Лентой.ру» врач перечислила бесполезные способы лечения.

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«Как говорится среди врачей: "Простуда, если ее лечить, проходит через семь дней, а если не лечить — через неделю". Но многие, услышав диагноз ОРВИ, требуют назначения серьезных препаратов или того хуже — начинают заниматься самолечением», — рассказала Георгиева.

Она добавила, что антибиотики — излюбленное лекарство, которое некоторые больные начинают бесконтрольно принимать, увидев на термометре субфебриальную температуру. Некоторые врачи также ошибочно назначают антибиотики при затяжном кашле, даже если нет подтверждений бактериальной инфекции.

Собеседница «Ленты.ру» посетовала, что до сих пор сохраняют популярность народные методы лечения. По ее словам, при ОРВИ бесполезно дышать паром над картошкой, парить ноги или растирать грудь барсучьим жиром. В некоторых случаях это может быть даже вредным. Например, попытки дышать раскаленным паром могут привести к ожогу слизистых рта и глаз.

БАДы специалист также считает бесполезными. По ее словам, на течение болезни они не влияют, но при этом могут спровоцировать токсический гепатит.