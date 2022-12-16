О каких болезнях может говорить усталость

Зимой многие замечают, что энергии становится как будто меньше: тяжелее вставать, хочется раньше ложиться спать, плюс предновогодняя суета подкидывает забот. Врачи говорят, что это норма. А вот если усталость преследует вас постоянно, то она может быть симптомом серьёзного заболевания, рассказала акушер-гинеколог, сексолог, специалист УЗИ-диагностики Дарья Дьяченко.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Порой усталость может сигнализировать о более серьёзных патологиях. Например, об анемии. Таким больным не хватает кислорода в клетках, поэтому при тяжёлых формах пациент может чувствовать слабость и одышку.

Анемия развивается из-за недостатка железа или витаминов, потери крови, внутреннего кровотечения, ревматоидного артрита или почечной недостаточности. Чаще всего болячка встречается у женщин детородного возраста.

Также усталость может приходить из-за неврологических заболеваний или депрессии. Последняя вообще способна приводить к проблемам со сном, аппетитом и настроением — какая уж тут энергия.

Часто чувствуют себя без сил и те, у кого не хватает витаминов и минералов в организме, в особенности витаминов группы В, магния, железа, калия, витамина D, или есть проблемы со щитовидкой, сахарный диабет. Кроме того, повышенная усталость может возникать перед менструальными кровотечениями и в период климакса.