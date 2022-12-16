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2 часа назад

Россиянам рассказали, как не схватить инфаркт на морозе

Секрет Фирмыиещё 3

Зимой в сильные морозы увеличивается риск развития холодового инфаркта — сердечного приступа, который возникает из-за резкого изменения температуры. Например, при выходе из тепла на холод или после употребления сильно холодной воды. Чаще всего со стенокардией сталкиваются курильщики и люди, которые измотаны переживаниями. О том, как предупредить недуг, «Аргументам и фактам» рассказал кардиолог Егор Новиков.

Россиянам рассказали, как не схватить инфаркт на морозе
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, холодовая стенокардия возникает из-за спазма артерий (например, в районе конечностей). Он резко увеличивает нагрузку на сердце и может вызвать рефлекторный спазм сосудов сердца, который ухудшит кровоснабжение главной сердечной мышцы — миокарда. Не исключается развития даже полноценного инфаркта. В зоне риска те, кто испытывает сильные психоэмоциональные переживания, хронический стресс и курильщики.

Распознать болячку просто — если при выходе на мороз и наоборот вы чувствуете какие-то неприятные ощущения в грудной клетке, стоит провериться. Врач назначит ЭКГ, анализы, нагрузочный стресс-тест и холодовую пробу. При последней руки пациента опускают в холодную воду и следят за реакцией сердца на ЭКГ. Правда, тут, как и в любом другом деле, лучше позаботиться о профилактике.

Помогут регулярный спорт, борьба со стрессом, здоровый сон и полезное питание — всё по стандарту. Также стоит избегать резких скачков температуры и хорошо утепляться зимой — перчатки, шарф и шапка. Кстати, последняя пригодится и если вы не хотите заработать лысину.

Болезни и лекарства,
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