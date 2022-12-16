Может ли человек заразить домашнее животное гриппом

Человек может заразить домашнее животное гриппом, но на питомца это не окажет влияние, он не заболеет. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолога Анатолия Альтштейна.

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По словам эксперта, человек может передать вирус гриппа животному, но это не приведет к его заболеванию.

"Вирус может попасть в клетки, но болезнь не развивается. Чтобы развилась болезнь, нужно заразить определенные клетки, вирус должен размножаться, переходить из клетки в клетку, разрушить какое-то количество клеток, тогда будет болезнь", – отметил Альтштейн.

Также он подчеркнул, что питомцы не могут заразить гриппом своего хозяина.

"Домашние животные, например, кошки, собаки, не передают вирус гриппа человеку. Действующие сейчас вирусы гриппа эффективно передаются только от человека к человеку", – заключил профессор.