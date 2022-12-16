Врачи рассказали, как распознать деменцию по мимике

Деменция очень коварна — развитие этой болезни можно не замечать очень долго, а ведь её важно купировать на ранней стадии. Заподозрили это заболевание у своего близкого? Американские неврологи рекомендуют понаблюдать за его мимикой.

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Если взгляд стал часто испуганным без какой-либо причины, а вид в целом хмурым, то это могут быть первые звоночки Альцгеймера, предупредили специалисты. По их словам, гротескная мимика (каждая эмоция чересчур выразительна), а также постоянные моргания или, напротив, закрытые глаза также могут быть плохими звоночками.

Обратите внимание и на тело вашего близкого. Может, он стал как-то иначе ходить? При развитии слабоумия движения становятся жёсткими и резкими, при ходьбе болеющий может слегка покачиваться из стороны в сторону. В общем, наблюдайте за своими пожилыми родственниками, больше времени проводите с ними, тогда есть шанс заметить болезнь вовремя.

«Деменцию стоит подозревать, когда когнитивные изменения начинают мешать человеку вести привычный образ жизни. Он уже не может общаться, как раньше, ему сложно обустраивать быт, выполнять задачи, которые ранее казались лёгкими и привычными», — объясняла невролог Екатерина Козлова.