Названа главная опасность популярного средства для лечения ветрянки

Главная опасность лечения ветрянки зеленкой заключается в том, что она маскирует начавшееся в расчесанной сыпи воспаление, предупредил детский хирург первой категории Максим Сергиенко. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

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Многие считают обработку сыпи зеленкой традиционным методом лечения ветряной оспы, однако Сергиенко назвал его опасным для здоровья кожи и сказал, что лечить так высыпания нельзя. Врач объяснил, что пузырьки провоцируют зуд кожи и человек начинает их расчесывать. В это время в открывшуюся ранку может попасть инфекция, которая без надлежащего лечения приведет к развитию ветряночных абсцессов — опасного бактериального осложнения заболевания.

«Первым признаком инфицирования сыпи является покраснение кожи вокруг корочки, а если этот элемент обработан зеленкой, то это просто не видно, потому что все зеленое», — пояснил Сергиенко.