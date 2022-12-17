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2 часа назад

Врач объяснил, почему россияне тяжело болеют свиным гриппом

Свободная прессаиещё 4

Вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал, почему россияне тяжело болеют свиным гриппом.

Врач объяснил, почему россияне тяжело болеют свиным гриппом
Фото: unsplashunsplash

По мнению эксперта, это связано с тем, что многие россияне давно не болели гриппом.

Поэтому Чумаков подчеркнул, что это главная причина, почему в нынешнем году заболевание будет более тяжело протекать и будет более масштабная вспышка.

«Во время ковидной пандемии у нас почти два года не было вспышки гриппа, потому что мы соблюдали дистанцию и носили маски, были локдауны. У гриппа просто не было возможности прорваться и начать какое-то масштабное наступление. Поэтому коллективный иммунитет очень сильно ослаб, мы оказались обезоружены перед гриппом. И сам по себе штамм вируса свиного гриппа переносится обычно более тяжело по сравнению с другими штаммами», — сказал врач.

Также медик заявил, что в результате пандемии у многих переболевших коронавирусом ослаб иммунитет.

«Состояние здоровья в какой-то мере было подорвано, поэтому если человек заболевает на этом фоне гриппом, он болеет в тяжелой форме», — пояснил вирусолог, пишет Радио «Комсомольская правда».

Болезни и лекарства,Петр Чумаков,
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