Врач объяснил, почему россияне тяжело болеют свиным гриппом

Вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал, почему россияне тяжело болеют свиным гриппом.
По мнению эксперта, это связано с тем, что многие россияне давно не болели гриппом.
Поэтому Чумаков подчеркнул, что это главная причина, почему в нынешнем году заболевание будет более тяжело протекать и будет более масштабная вспышка.
«Во время ковидной пандемии у нас почти два года не было вспышки гриппа, потому что мы соблюдали дистанцию и носили маски, были локдауны. У гриппа просто не было возможности прорваться и начать какое-то масштабное наступление. Поэтому коллективный иммунитет очень сильно ослаб, мы оказались обезоружены перед гриппом. И сам по себе штамм вируса свиного гриппа переносится обычно более тяжело по сравнению с другими штаммами», — сказал врач.
Также медик заявил, что в результате пандемии у многих переболевших коронавирусом ослаб иммунитет.
«Состояние здоровья в какой-то мере было подорвано, поэтому если человек заболевает на этом фоне гриппом, он болеет в тяжелой форме», — пояснил вирусолог, пишет Радио «Комсомольская правда».