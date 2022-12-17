Врач объяснил, почему россияне тяжело болеют свиным гриппом

«Во время ковидной пандемии у нас почти два года не было вспышки гриппа, потому что мы соблюдали дистанцию и носили маски, были локдауны. У гриппа просто не было возможности прорваться и начать какое-то масштабное наступление. Поэтому коллективный иммунитет очень сильно ослаб, мы оказались обезоружены перед гриппом. И сам по себе штамм вируса свиного гриппа переносится обычно более тяжело по сравнению с другими штаммами», — сказал врач.