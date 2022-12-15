Какие болезни появляются от сидячего образа жизни?

Офисных работников часто попрекают тем, что работа у них не особо тяжёлая — не в шахте же. Но это вовсе не значит, что сидение за компьютером никак не сказывается на здоровье. Более того, сидячая работа чревата весьма неприятными последствиями для организма. Какие болячки можно заработать, не вставая со стула, и что с ними потом делать, рассказала колопроктолог Анастасия Репина.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Среднестатистический человек, как показывают наблюдения, сидит больше 12 часов в сутки — не только на работе, но и в транспорте, в очередях к врачу или за какими-нибудь справками и т. п. Жуткая цифра, учитывая, что для человеческого организма вообще неестественно сидеть большую часть дня. Неприятные последствия сидячего образа жизни — проблемы с осанкой, опорно-двигательным аппаратом и даже сердцем и сосудами. Однако это не самые частые нарушения.

Чаще всего от постоянного сидения развивается геморрой. Происходит это так. При длительном сидении мышцы таза почти не сокращаются. Кровь в венах, оплетающих прямую кишку, застаивается. В результате они растягиваются, а клапаны в них перестают выполнять свою функцию, объяснила врач изданию «Доктор Питер».

Лучшая профилактика — сменить работу на более подвижную. Если такой возможности нет, делайте небольшие перерывы на лёгкую разминку каждые 45 минут в течение рабочего дня. Подойдут любые упражнения, которые заставят кровь циркулировать.