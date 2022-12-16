Мифы о лечении свиного гриппа: что может убить

Заболеваемость гриппом выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом, заявили в Роспотребнадзоре. Вирус гриппа Н1N1, называемый в народе свиным, зарегистрирован практически во всех регионах страны. «ФедералПресс» собрал мнение врачей о том, кто оказался в группе риска, какие рекомендации в лечении болезни оказываются вредными, и какие современные препараты позволяют побороть грипп за считанные дни.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Кто в группе риска

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Свиной грипп регистрируется в этом году у всех возрастных групп, в том числе у детей раннего возраста, подростков и людей старшего возраста. Заболевание протекает преимущественно в среднетяжелой форме. Однако у лиц старше 60 лет или с хроническими заболеваниями – в тяжелой. Особенно опасен вирус для людей, больных сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.

Симптомы гриппа

Грипп часто начинается с сильной головной боли и высокой температуры – до 39 – 40 градусов. Позже к этим симптомам может присоединиться сухой кашель. Но для гриппа нетипична боль в горле. Свиной грипп отличается коротким инкубационным периодом – уже через несколько часов после контакта с вирусом человек может заболеть.

Мифы о лечении

Если каждый день есть чеснок, гриппом не заболеешь

На самом деле: чеснок полезен, однако количество содержащихся в нем фитонцидов не убьют вирусы гриппа на расстоянии вытянутой руки. При этом большие дозы чеснока могут сжечь слизистую желудка.

Нужно есть больше продуктов с витамином С

На самом деле: продукты с витамином С, в том числе лимоны, необходимы для борьбы с воспалительным процессом в организме. Если во время болезни витамина С не хватает, то сосуды становятся менее эластичными и организму тяжелее бороться с инфекцией. Также аскорбиновая кислота обладает выраженным антиоксидантным действием, и необходима в комплексной терапии гриппа.

У меня прививка от гриппа – я полностью защищен от инфекции

На самом деле: заболеть гриппом могут даже привитые, но они в любом случае перенесут болезнь легче непривитых и избавят себя от возможных тяжелых осложнений. Грипп лечат антибиотиками. На самом деле: грипп – это вирусная, а не бактериальная инфекция. Поэтому в его лечении применяются противовирусные препараты. Врач должен их назначить как можно скорее – в первые двое суток. Если упустить момент, то дальнейшее их применение бесполезно. Антибиотики врач назначает лишь тогда, когда к гриппу присоединяется бактериальная инфекция.

Жаропонижающие помогают вылечить грипп

На самом деле: лекарства можно принимать только после того, как температура достигла 38 градусов у взрослых и 38 – 39 у детей. В остальных случаях такое «лечение» приведет к тому, что вирус еще активнее распространится по организму.

Лечить грипп не имеет смысла, он пройдет сам

На самом деле: грипп очень опасен, заболевание может закончиться летальным исходом. Если не заниматься лечением, то может быть осложнение в виде пневмонии, осложнении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Врачи отмечают: если лечение начинать вовремя, то можно сократить сроки болезни.

Вирусы гриппа быстро погибают вне организма