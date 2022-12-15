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4 часа назад

Врач рассказала, почему опасно резко вставать с кровати после пробуждения

Москва24иещё 2

Резкая смена положения тела после пробуждения может привести к обмороку, рассказала Москве 24 врач-терапевт Татьяна Романенко.

Почему опасно резко вставать с кровати после пробуждения
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

При резком подъеме с кровати у человека моментально изменяется артериальное давление, что может привести к ухудшению самочувствия, предупредила специалист.

Когда мы резко встаем, наше давление снижается. В этот момент головной мозг испытывает недокровоток, недостаток кислорода. Это может привести к обморочному состоянию в крайних случаях.

"Также не нужно резко вставать и куда-то бежать, потому что мы можем просто запнуться и упасть. Об этом тоже не стоит забывать", – добавила Романенко.

Чтобы избежать негативных последствий, после пробуждения лучше подниматься медленно. Сначала необходимо опустить ноги, затем немного посидеть на кровати и только после этого встать, рассказала эксперт.

Ранее доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна клиники нервных болезней имени Кожевникова университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов посоветовал ставить на будильник мелодичную и не слишком громкую музыку. Эксперт предупредил, что резкий переход из состояния сна в бодрствование может привести к учащению сердечного ритма, аритмии и повышенному мышечному возбуждению.

Болезни и лекарства,
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