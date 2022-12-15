Почему опасно резко вставать с кровати после пробуждения

Резкая смена положения тела после пробуждения может привести к обмороку, рассказала Москве 24 врач-терапевт Татьяна Романенко.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

При резком подъеме с кровати у человека моментально изменяется артериальное давление, что может привести к ухудшению самочувствия, предупредила специалист.

Когда мы резко встаем, наше давление снижается. В этот момент головной мозг испытывает недокровоток, недостаток кислорода. Это может привести к обморочному состоянию в крайних случаях.

"Также не нужно резко вставать и куда-то бежать, потому что мы можем просто запнуться и упасть. Об этом тоже не стоит забывать", – добавила Романенко.

Чтобы избежать негативных последствий, после пробуждения лучше подниматься медленно. Сначала необходимо опустить ноги, затем немного посидеть на кровати и только после этого встать, рассказала эксперт.