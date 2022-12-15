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4 часа назад

Почему стоит оформить полис ДМС: три плюса

РИА "ФедералПресс"

Если вы хотите получать качественное медицинское обслуживание и не стоять в очередях, то стоит оформить полис добровольного медицинского страхования. Как лучше это сделать в разговоре с «ФедералПресс», рассказал финансист Дмитрий Голубовский.

Почему стоит оформить полис ДМС: три плюса
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«По ОМС вы можете ждать месяц в очереди на прием к специалисту и в итоге получите консультацию на 15 минут. Качество обследования и консультации вряд ли будет высоким», – объяснил эксперт.

Однако по ДМС можно повысить не только уровень консультации, но и уровень обслуживания. При этом платить абсолютно за все услуги в страховке необязательно: включить можно только то, от чего зависит ваша жизнь.

Покупка ДМС не должна быть сильно обременительной, нужно исходить из того, каково ваше состояние здоровья. Лучше оформлять сразу семейную страховку: она может обойтись в год от 15 до 26 тысяч рублей.

Нужно обязательно брать поликлиническую помощь, но не включать в полис вызов врача или скорой помощи на дом, услуги стоматологии и телемедицину, напоминает Дмитрий Голубовский.

Болезни и лекарства,Дмитрий Голубовский,
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