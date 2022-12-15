Почему стоит оформить полис ДМС: три плюса

Если вы хотите получать качественное медицинское обслуживание и не стоять в очередях, то стоит оформить полис добровольного медицинского страхования. Как лучше это сделать в разговоре с «ФедералПресс», рассказал финансист Дмитрий Голубовский.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«По ОМС вы можете ждать месяц в очереди на прием к специалисту и в итоге получите консультацию на 15 минут. Качество обследования и консультации вряд ли будет высоким», – объяснил эксперт.

Однако по ДМС можно повысить не только уровень консультации, но и уровень обслуживания. При этом платить абсолютно за все услуги в страховке необязательно: включить можно только то, от чего зависит ваша жизнь.

Покупка ДМС не должна быть сильно обременительной, нужно исходить из того, каково ваше состояние здоровья. Лучше оформлять сразу семейную страховку: она может обойтись в год от 15 до 26 тысяч рублей.