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1 час назад

Врач рассказала о главной ошибке при лечении гриппа

Vse42.ru

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева отметила, что лечение гриппа может быть неэффективным, если не соблюдать необходимые дозировки лекарств.

Врач рассказала о главной ошибке при лечении гриппа
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами российский медик рассказала, что главной ошибкой при лечении гриппа является неправильная дозировка лекарственных препаратов. Из-за этого замедляется процесс выздоровления.

– Огромное количество пациентов соблюдают лечение не в соответствующей дозировке. Из-за этого у них создается ощущение, что им ничего не помогает. А выясняется, что они пьют детскую дозировку, – передает слова врача издание URA.RU.

Ярцева добавила, что при гриппе температура может сохраняться на протяжении недели, поэтому пугаться этого не стоит.

Болезни и лекарства,Ирина Ярцева,
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