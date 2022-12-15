Врач рассказала о главной ошибке при лечении гриппа

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева отметила, что лечение гриппа может быть неэффективным, если не соблюдать необходимые дозировки лекарств.
В беседе с журналистами российский медик рассказала, что главной ошибкой при лечении гриппа является неправильная дозировка лекарственных препаратов. Из-за этого замедляется процесс выздоровления.
– Огромное количество пациентов соблюдают лечение не в соответствующей дозировке. Из-за этого у них создается ощущение, что им ничего не помогает. А выясняется, что они пьют детскую дозировку, – передает слова врача издание URA.RU.
Ярцева добавила, что при гриппе температура может сохраняться на протяжении недели, поэтому пугаться этого не стоит.