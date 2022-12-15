Эксперт призвал не лечить ОРВИ антибиотиками

Эксперт Минздрава Роман Козлов пояснил, что острые респираторные вирусные инфекции вызываются вирусами, а антибиотики являются антимикробными препаратами, которые созданы для борьбы с бактериями.

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«Поэтому врачам, назначающим терапию, и пациентам, которые, к сожалению, зачастую сами «выписывают» себе те или иные препараты, следует помнить, что антибиотики на вирусы не действуют», - отметил Козлов.

По его словам, антибиотики обладают нежелательными побочными реакциями. Прием таких препаратов не по назначению может привести к аллергическим реакциям и анафилактическому шоку.

«Нельзя сбрасывать со счетов проблему антибиотикорезистентности», - добавил Козлов.