Эксперт призвал не лечить ОРВИ антибиотиками

Эксперт Минздрава Роман Козлов пояснил, что острые респираторные вирусные инфекции вызываются вирусами, а антибиотики являются антимикробными препаратами, которые созданы для борьбы с бактериями.
«Поэтому врачам, назначающим терапию, и пациентам, которые, к сожалению, зачастую сами «выписывают» себе те или иные препараты, следует помнить, что антибиотики на вирусы не действуют», - отметил Козлов.
По его словам, антибиотики обладают нежелательными побочными реакциями. Прием таких препаратов не по назначению может привести к аллергическим реакциям и анафилактическому шоку.
«Нельзя сбрасывать со счетов проблему антибиотикорезистентности», - добавил Козлов.
Эксперт пояснил, что нерациональное назначение и применение антибиотиков приводит к устойчивости бактерий. В этом случае при бактериальном заболевании принимаемый антибиотик, может не подействовать, рассказал Козлов.