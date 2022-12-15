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2 часа назад

Эксперт призвал не лечить ОРВИ антибиотиками

runews24.ru

Эксперт Минздрава Роман Козлов пояснил, что острые респираторные вирусные инфекции вызываются вирусами, а антибиотики являются антимикробными препаратами, которые созданы для борьбы с бактериями.

Эксперт призвал не лечить ОРВИ антибиотиками
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Поэтому врачам, назначающим терапию, и пациентам, которые, к сожалению, зачастую сами «выписывают» себе те или иные препараты, следует помнить, что антибиотики на вирусы не действуют», - отметил Козлов.

По его словам, антибиотики обладают нежелательными побочными реакциями. Прием таких препаратов не по назначению может привести к аллергическим реакциям и анафилактическому шоку.

«Нельзя сбрасывать со счетов проблему антибиотикорезистентности», - добавил Козлов.

Эксперт пояснил, что нерациональное назначение и применение антибиотиков приводит к устойчивости бактерий. В этом случае при бактериальном заболевании принимаемый антибиотик, может не подействовать, рассказал Козлов.

Болезни и лекарства,Роман Козлов,
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