Ученые нашли способ вылечить диабет без лекарств

Китайские ученые нашли способ без лекарств избавиться от диабета второго типа. Согласно опубликованному в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism исследованию, ремиссия возможна благодаря одной из диет.

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Ученые из Хунаньского сельскохозяйственного университета в Чанше выяснили, что в борьбе с диабетом второго типа может помочь интервальное голодание.

Такое питание подразумевает, что в течение нескольких часов подряд человек должен голодать, а в остальное время он может есть все, что хочет в пределах разумного. Такое питание снижает риск развития диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы, считают специалисты, передает «Газета.ру».