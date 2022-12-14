Ученые нашли способ вылечить диабет без лекарств

Китайские ученые нашли способ без лекарств избавиться от диабета второго типа. Согласно опубликованному в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism исследованию, ремиссия возможна благодаря одной из диет.
Ученые из Хунаньского сельскохозяйственного университета в Чанше выяснили, что в борьбе с диабетом второго типа может помочь интервальное голодание.
Такое питание подразумевает, что в течение нескольких часов подряд человек должен голодать, а в остальное время он может есть все, что хочет в пределах разумного. Такое питание снижает риск развития диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы, считают специалисты, передает «Газета.ру».
В исследовании китайских ученых приняли участие 36 человек, у которых диагностирован диабет второго типа. В результате такой диеты 90 % участников смогли снизить прием лекарств, а 55 % из них прекратили прием лекарств как минимум на год.