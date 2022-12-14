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30 минут назад

Врачи выяснили, что дефицит витамина D на 78% повышает риск ослабления мышц у пожилых

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Федерального университета Сан-Карлоса (Бразилия) выяснили, что добавки с витамином D снижают риск возрастной потери мышечной силы у пожилых людей на 78%. Исследование опубликовано в журнале Calcified Tissue International and Musculoskeletal Research.

Дефицит витамина D повышает риск ослабления мышц у пожилых
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Динапения — возрастная потеря мышечной силы частично может быть объяснена мышечной атрофией. Люди с динапенией чаще падают, нуждаются в госпитализации и умирают в более раннем возрасте. Исследователи проанализировали данные 3205 человек в возрасте 50 лет и старше, не страдающих динапенией. Сила хвата, считающаяся хорошим показателем общей мышечной силы, составляла 26 кг и более для мужчин и 16 кг и более для женщин.

Основной вывод заключался в том, что у лиц с дефицитом витамина D, определяемым как менее 30 наномолей на литр в крови, риск развития динапении к концу четырехлетнего периода исследования был на 70% выше, чем у лиц с нормальным уровнем витамина D (более 50 нмоль/л). Когда из анализа были исключены лица с остеопорозом и лица, принимающие витамин D, риск развития мышечной слабости был на 78% выше у лиц с дефицитом витамина D.

Витамин D играет важную роль в регуляции усвоения организмом кальция и фосфора и помогает поддерживать работу мозга и иммунной системы, а также участвует в восстановлении мышц.

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