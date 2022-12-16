Ломали кости в детстве? У вас выше риск переломов и сейчас

Ученые из Университета Отаго обнаружили, что множественные переломы в детстве повышают риск остеопороза и переломов в зрелом возрасте.

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Авторы новой научной работы изучили историю переломов у группы людей среднего возраста. Оказалось, что есть зависимость от переломов в детстве — у людей, переживших это, был в два раза выше риск сломать кость во взрослом возрасте.