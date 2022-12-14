Терапевт напомнила об отложенном появлении первых симптомов свиного гриппа

«Для свиного гриппа характерно появление сухого кашля в самом начале болезни, ещё до повышения температуры тела, и далее быстрое развитие лихорадки до 39—40 °С в первые сутки болезни. На второй-третий день болезни появляется заложенность носа, боль в горле, сдавливание в области грудины, усиливается кашель», — отметила она в беседе с URA.RU.