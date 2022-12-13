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1 час назад

При каких заболеваниях человек резко просыпается ночью

Москва24иещё 2

Резкие просыпания среди ночи могут говорить о наличии тревожного расстройства или синдрома ночного апноэ. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

При каких заболеваниях человек резко просыпается ночью
Фото: М24М24

"При тревожных расстройствах процесс сопровождается учащенным сердцебиением, кто-то начинает задыхаться. И если появляется сильная тревога, то этот процесс сложно контролировать", – объясняет эксперт.

В свою очередь, при синдроме ночного апноэ дыхательные пути закрываются, появляется нехватка воздуха.

"Но, как правило, сам он потом ничего такого не помнит. О случившемся апноэ его должен предупредить тот, кто в это время был рядом", – обратил внимание Хухрев.

В случае подобных нарушений сна эксперт рекомендует обратиться к врачу: только специалист сможет установить причину и подобрать грамотное лечение.

Болезни и лекарства,Алексей Хухрев,
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