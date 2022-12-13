При каких заболеваниях человек резко просыпается ночью

Резкие просыпания среди ночи могут говорить о наличии тревожного расстройства или синдрома ночного апноэ. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
"При тревожных расстройствах процесс сопровождается учащенным сердцебиением, кто-то начинает задыхаться. И если появляется сильная тревога, то этот процесс сложно контролировать", – объясняет эксперт.
В свою очередь, при синдроме ночного апноэ дыхательные пути закрываются, появляется нехватка воздуха.
"Но, как правило, сам он потом ничего такого не помнит. О случившемся апноэ его должен предупредить тот, кто в это время был рядом", – обратил внимание Хухрев.
В случае подобных нарушений сна эксперт рекомендует обратиться к врачу: только специалист сможет установить причину и подобрать грамотное лечение.