Эндокринолог рассказала, какие прививки нужно делать пожилым

Почему пожилым людям не стоит игнорировать вакцинацию и необходимо делать даже «детские» прививки, рассказала врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Одна из актуальных сегодня прививок для людей в возрасте — вакцинация от COVID-19. Игнорировать ее не стоит, а план прививок всегда можно обсудить с лечащим врачом.

Также необходимо сделать прививки от гриппа. Пожилым людям надо вакцинироваться от гриппа за 2-3 недели до сезонного подъема заболеваемости.

Еще одна важная прививка, которую не стоит игнорировать — от пневмококковой инфекции. Такая инфекция названа ВОЗ самой опасной из всех предупреждаемых с помощью вакцины болезней.

Эксперт добавила, что по согласованию с врачом и при необходимости можно будет обновить в целом все «детские» прививки — корь, коклюш, паротит, гепатит В и другие, передает aif.ru.

6 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что к настоящему моменту около половины россиян сделали прививку от гриппа.