Россиянам рассказали о пяти главных правилах профилактики гриппа

Симптомы Симптомы похожи на обычную ОРВИ. Чаще всего гриппом болеют пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Мойте Одно из главных правил мыть руки и дезинфицировать поверхности. «Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей удаляет и уничтожает вирус», – говорится в сообщении. Расстояние Важно соблюдать расстояние и избегать близкого контакта с больными людьми. Ограничить поездки и посещение общественных мест. Стоит прикрывать рот и нос платком при кашле или чихании. Не трогать лицо грязными руками и носить маску. Здоровый образ жизни Здоровый образ жизни помогает организму сопротивляться инфекциям. Соблюдайте здоровый сон, потребляйте продукты, богатые белками, витаминами и минералами. Включите в режим для физическую активность. Не занимайтесь самолечением Если вы почувствовали недомогание, оставайтесь дома и обратитесь к врачу, следуйте его строгим указаниям. Изоляция Если заболел близкий человек, то выделите ему отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. Чаще проветривайте помещение и сохраняйте чистоту. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Ранее фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, в каких случаях не помогают лекарства. Фото: freepik.com