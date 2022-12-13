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4 часа назад

Иммунолог Продеус: параллельное заражение гриппом и коронавирусом облегчает тяжесть течения болезни

runews24.ru

Если человек, который болеет гриппом, заражается еще и коронавирусом, то течение болезни становится немного легче. Об этом заявил внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.

Продеус: как переносится параллельное заражение ковидом и гриппом
Фото: Runews24Runews24

Такое мнение основано на исследовании китайских ученых, проанализировавших 12 научных работ с участием 9 тыс. человек.

Как оказалось, заражение двумя этими вирусами не повышает вероятность смертельного исхода, а напротив, может облегчить состояние больного. По словам Продеуса, такое явление можно объяснить тем, что одновременное заражение двумя патогенами может снизить интенсивность иммунного ответа. Тяжесть болезни, которая вызвана несмертельным патогеном, зависит именно от этого, уточнил врач.

Зато в том случае, если больной коронавирусом заразится гриппом, ответ иммунной системы может быть чрезмерно сильным, что повлияет тяжесть симптомов, добавил специалист «Известиям».

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,
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