Продеус: как переносится параллельное заражение ковидом и гриппом

Если человек, который болеет гриппом, заражается еще и коронавирусом, то течение болезни становится немного легче. Об этом заявил внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.

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Такое мнение основано на исследовании китайских ученых, проанализировавших 12 научных работ с участием 9 тыс. человек.

Как оказалось, заражение двумя этими вирусами не повышает вероятность смертельного исхода, а напротив, может облегчить состояние больного. По словам Продеуса, такое явление можно объяснить тем, что одновременное заражение двумя патогенами может снизить интенсивность иммунного ответа. Тяжесть болезни, которая вызвана несмертельным патогеном, зависит именно от этого, уточнил врач.