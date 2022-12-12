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59 минут назад

Терапевт раскрыл эффективную схему лечения ОРВИ

Мослента

Эффективную схему лечения ОРВИ раскрыл в личном Telegram-канале врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. Он отметил, что прием противовирусных препаратов при простуде неэффективен, прибегать к этим лекарствам следует только в случае заболевания гриппом. В остальных случаях рекомендуется принимать медикаменты прицельно от каждого симптома.

Терапевт раскрыл эффективную схему лечения ОРВИ
Фото: МослентаМослента

«При плохом самочувствии останьтесь дома и лучше выспитесь за пару дней. Иначе и коллег заразите, и сами осложнение схватите. И почаще открывайте окно! Это снизит вирусную нагрузку», — написал врач.

Также Абакумов напомнил о важности обильного питья, причем напитки могут быть как теплыми, так и холодными. Нос надо промывать солевыми растворами, а при заложенности пользоваться сосудосуживающими спреями. При боли в горле актуальны популярные спреи и леденцы с анестетиком. Принимать противокашлевые средства и делать ингаляции можно только по назначению врача, отметил специалист.

Если температура поднялась выше 38,5 градуса, следует принять ибупрофен или парацетамол. В то же время врач предостерег от чередования перечисленных лекарств и использования комбинированных жаропонижающих.

«Иначе нагрузите почки, а лучшего эффекта не получите. Тут либо что-то одно работает, либо ничего», — утонил Абакумов.

Ранее врач напомнил об опасности горячих ванн и горчичников при ОРВИ. Он посоветовал для поддержания гигиены делать обтирания или принимать теплый душ.

Болезни и лекарства,Олег Абакумов,
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