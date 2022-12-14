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41 минуту назад

Врач объяснил, почему не помогает прием лекарств

runews24.ruиещё 2

Прием препаратов окажется бесполезным, если они назначены не врачом. По словам фармаколога Андрея Кондрахина, при самолечении больные чаще всего выбирают лекарства, которые устраняют симптомы, но не лечат болезнь. Поэтому в таких случаях их прием не окажет лечебного эффекта.

Врач объяснил, почему не помогает прием лекарств
Фото: runews24.rurunews24.ru

Кроме того, Кондрахин отметил случаи, когда больные вирусными заболеваниями пытаются вылечиться приемом антибиотиков. Фармаколог подчеркнул, что антибактериальные препараты не борятся с вирусами, поэтому будут неэффективны.

Также прием препаратов не принесет желаемого результата, если происходит привыкание к лекарству. В таких случаях нужно либо менять препарат, либо всю схему лечения, пишет «Sputnik».

Болезни и лекарства,Андрей Кондрахин,
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