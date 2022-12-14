Врач объяснил, почему не помогает прием лекарств

Прием препаратов окажется бесполезным, если они назначены не врачом. По словам фармаколога Андрея Кондрахина, при самолечении больные чаще всего выбирают лекарства, которые устраняют симптомы, но не лечат болезнь. Поэтому в таких случаях их прием не окажет лечебного эффекта.
Кроме того, Кондрахин отметил случаи, когда больные вирусными заболеваниями пытаются вылечиться приемом антибиотиков. Фармаколог подчеркнул, что антибактериальные препараты не борятся с вирусами, поэтому будут неэффективны.
Также прием препаратов не принесет желаемого результата, если происходит привыкание к лекарству. В таких случаях нужно либо менять препарат, либо всю схему лечения, пишет «Sputnik».