Шесть нетипичных симптомов сахарного диабета

Диабет может иметь как распространённые, так и необычные симптомы. Хорошо известны такие признаки этой болезни, как частые походы в туалет, постоянная жажда и др. Но есть и другие, не такие очевидные.

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В зависимости от разновидности диабета вы можете через несколько недель, месяцев или даже лет заметить у себя признаки этой болезни. Раньше появляются симптомы диабета первого типа, а на развитие симптомов диабета второго типа может уйти несколько лет.

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Вот какие необычные признаки могут сигнализировать о развитии сахарного диабета.

Периодонтит

Это особое заболевание дёсен, которое отличается тем, что при нём десна отходит от зуба. В результате зубы могут шататься или выпадать. Известно, что у диабетиков такая проблема встречается в два-три раза чаще, чем у здоровых. А ещё эта болезнь у них прогрессирует быстрее и протекает чаще всего тяжелее. Связано всё это с наличием хронического воспаления в организме.

Изменение внешнего вида кожи

Другими словами, у вас могут появиться кожные заболевания. Среди них - чёрный (бурый) акантоз (гиперпигментация кожи), ограниченная склеродермия (утолщение и уплотнение участков кожи; обычно - на тыльной стороне кисти, реже - на лбу, пальцах, ступнях), эруптивный ксантоматоз (твёрдые узелки жёлтого цвета, напоминающие горошины, распространён среди мужчин, страдающих диабетом первого типа), диабетический буллез (пузыри) (напоминают волдыри от ожогов, но обычно не болят), диабетический липоидный некробиоз (язвы на коже).

Частое появление инфекций

Имеются в виду бактериальные инфекции. Например, воспаление кожи вокруг ногтевой пластины либо волосяных фолликулов, образование ячменя и фурункулов, грибковые инфекции.

Снижение остроты зрения

Из-за избытка сахара могут повредиться мелкие сосуды в глазу и зрение может стать нечётким. Если это не лечить, то зрение начнёт снижаться ещё больше, а в глазах у человека появятся тёмные пятна или полосы, плавающие точки.

Ухудшение слуха

Сахарный диабет повышает вероятность столкнуться с этим в два раза. Связано это с тем, что в ушах повреждаются нервы.

Недержание мочи по ночам

Такое встречается у детей. Называется подобная болезнь ночным энурезом, и она считается одним из признаков сахарного диабета первого типа. Кроме того, при учащённом мочеиспускании усиливается ощущение голода и жажды, теряется масса тела.