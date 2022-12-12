При каких болезнях может дергаться глаз

Кандидат медицинских наук, невролог Ольга Голубинская перечислила наиболее распространенные причины этого симптома.

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Подергивание глаза чаще всего списывают на расшатанные нервы и думают, что оно пройдет само, но причины этого явления могут быть далеко не безобидными, отметила в интервью радио Спутник кандидат медицинских наук, невролог, эпилептолог Ольга Голубинская.

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Когда дергается глаз, значит, есть патология. Важен контекст. Это может быть и очень легкое, и очень тяжелое заболевание. Подергивание глаза действительно может быть простым нервным тиком, но тогда будут и другие характерные симптомы: эмоциональная лабильность, гипергидроз (повышенное потоотделение), красные пятна на шее и так далее. При эпилепсии или опухоли в голове тоже может дергаться глаз. Тик может быть предвестником нарушения кровотока, как локальный спазм, – сказала Ольга Голубинская.

Переутомление или плохое питание мышц глаза тоже может приводить к их подергиванию, продолжила она.

Например, если неправильно подобраны очки, то возникает утомляемость глазного яблока и может дергаться глаз. Когда вы часто нервничаете, происходит нарушение магниево-кальциевого обмена, а так как мышца глаза очень чувствительна, она будет дергаться первой. Если вы переутомляетесь, много смотрите в компьютер, у вас тоже может дергаться глаз, обычно к этому присоединяется синдром сухого глаза, – уточнила Ольга Голубинская.

Если глаз дергается три-четыре дня, стоит обратиться к специалисту, советует невролог.