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1 час назад

Как и чем обрабатывать ожоги и в каком случае необходима скорая помощь

Мира Маркина
Жовтан Наталия Вячеславовнаэксперт

Окружая себя современными приборами в быту или на рабочем месте, облегчая производственный процесс, мы часто сталкиваемся с угрозой получения травм. К таким можно отнести и ожоги. К тому же совсем скоро новогодние праздники, которые обычно сопровождаются запуском салютов, фейерверков, петард и другой пиротехники. Крайне важно соблюдать технику безопасности, ведь приемные покои больниц зачастую в период новогодних каникул становятся переполненными.

Как и чем обрабатывать ожоги и в каком случае необходим врач
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, что делать при ожоге, как оказать помощь самому себе и в каких случаях необходима помощь врача.

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Конечно, ожоги можно разделить на термические, химические или возникшие вследствие высокотемпературного, электрического или радиационного воздействия на тело, которое повреждает кожу и предлежащие ткани. По степени тяжести их можно разделить на 4 группы. Тяжесть оценивается не только по площади, но и по глубине воздействия.Риск для здоровья связан не только со степенью тяжести, но и со своевременным оказанием первой помощи.

В случае получения ожога, по возможности, необходимо прекратить воздействие агрессивного агента на тело человека, удалить остатки одежды, обуви, украшения, часы. Никаких медикаментозных воздействий на ожоговые раны самостоятельно проводить не следует. Не рекомендуется и прокалывать пузыри, а прилипшие остатки одежды можно оставить до прибытия в медицинское учреждение.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

При легкой степени ожога (1-2) необходимо как можно скорее охладить обожженный участок (холодная вода, лёд) и наложить стерильную повязку. Такие меры важно провести в течении первых 10-15 мин. Это снимает боль, отёк и снижает дальнейший прогрев тканей.

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При более глубоком повреждении рекомендуется наложить стерильную повязку, принять обезболивающие препараты и антигистаминные, чтобы снять отёк.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Обратится за медицинской помощью обязательно, ведь достаточно сложно самостоятельно оценить тяжесть повреждения.

Не рекомендуется наносить мази, масла, прочие химические вещества, которые могут создавать окклюзию (непроницаемую плёнку), и использовать народные методы, так как вероятнее всего это ухудшит ситуацию.

При химических ожогах в настоящее время не используются антидоты. Не стоит ожог кислотой пытаться убрать щёлочью, так может возникать двойное поражение.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

При ожогах электрическим зарядом возникают повреждения кожи в точках входа и выхода заряда из тела. Отличительной особенностью является наличие нескольких ожогов малой площади, но большой глубины.

В такой ситуации необходимо устранить действие электрического тока. А также незамедлительно обратиться к специалисту, потому что зачастую несколько суток больные даже не подозревают о тяжести своего состояния.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог
Болезни и лекарства,
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