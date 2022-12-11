Как и чем обрабатывать ожоги и в каком случае необходим врач

Окружая себя современными приборами в быту или на рабочем месте, облегчая производственный процесс, мы часто сталкиваемся с угрозой получения травм. К таким можно отнести и ожоги. К тому же совсем скоро новогодние праздники, которые обычно сопровождаются запуском салютов, фейерверков, петард и другой пиротехники. Крайне важно соблюдать технику безопасности, ведь приемные покои больниц зачастую в период новогодних каникул становятся переполненными.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, что делать при ожоге, как оказать помощь самому себе и в каких случаях необходима помощь врача.
Конечно, ожоги можно разделить на термические, химические или возникшие вследствие высокотемпературного, электрического или радиационного воздействия на тело, которое повреждает кожу и предлежащие ткани. По степени тяжести их можно разделить на 4 группы. Тяжесть оценивается не только по площади, но и по глубине воздействия.Риск для здоровья связан не только со степенью тяжести, но и со своевременным оказанием первой помощи.
При легкой степени ожога (1-2) необходимо как можно скорее охладить обожженный участок (холодная вода, лёд) и наложить стерильную повязку. Такие меры важно провести в течении первых 10-15 мин. Это снимает боль, отёк и снижает дальнейший прогрев тканей.
Обратится за медицинской помощью обязательно, ведь достаточно сложно самостоятельно оценить тяжесть повреждения.
Не рекомендуется наносить мази, масла, прочие химические вещества, которые могут создавать окклюзию (непроницаемую плёнку), и использовать народные методы, так как вероятнее всего это ухудшит ситуацию.
При ожогах электрическим зарядом возникают повреждения кожи в точках входа и выхода заряда из тела. Отличительной особенностью является наличие нескольких ожогов малой площади, но большой глубины.