Врач объяснила, почему можно начать внезапно задыхаться

Если вы часто испытываете ощущение, будто вам не хватает воздуха, у этого может быть несколько причин. Например, в связи с болезнями сердца или лёгких. Или из-за неполадок в центральной нервной системе. А ещё причиной может быть гематогенный симптом, который развивается на фоне аномалий крови, дефицита железа, а также вследствие сахарного диабета. Автор проекта о здоровье «MedAboutMe» Юлия Нестерова рассказала, что делать, если вы вдруг начали задыхаться.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Сначала нужно определить причины нехватки воздуха, а уже потом назначить лечение, рассказала врач.

Чтобы справиться с одышкой прямо сию минуту, есть ряд упражнений. Например, дыхание животом. Нужно лечь и положить руки на живот, дышать носом, раздувая живот. Затем задержать дыхание буквально на 2-3 секунды. В конце цикла не торопясь выдохнуть через рот. Повторять на протяжении 7-10 минут.

Ещё облегчить состояние поможет поза, при которой давление на дыхательные пути будет минимальным. Можно встать и опереться на что-то руками или же облокотиться на стену.

Еще один приём — дыхание через поджатые губы. Выполнять его нужно сидя в кресле, расслабившись, а вдыхать сквозь небольшую щель между губами в течение пары секунд, выдыхать на протяжении четырёх секунд. Упражнение нужно выполнять 10 минут.

При одышке помогут кофе и имбирь. Кофе содержит кофеин, который расслабляет мышцы дыхательных путей, а свежий имбирь уменьшает одышку, развивающуюся при респираторных инфекциях.

Но не нужно быть героями и пытаться бороться с одышкой самостоятельно. Сильная одышка требует немедленной медицинской помощи — не стесняйтесь вызвать скорую, если чувствуете, что задыхаетесь.