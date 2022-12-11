Онколог заявил, что употребление алкоголя увеличивает риски рака

Регулярное употребление алкоголя значительно повышает шансына развитие рака кишечника. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Воробьев.
По его словам, спиртные напитки ослабляют пищеводныйсфинктер, из-за чего желудочная кислота подниматься по пищеводу, провоцируя изжогу. Помимо этого, у любителей алкоголя нередко формируются язвы. Они такжечасто страдают от воспалений слизистой оболочки кишечника.
У людей, которые ежедневно употребляют алкоголь, на 7% вырастает риск образования колоректального рака. Кроме того, такие напитки увеличивают вероятность развития избыточного бактериального роста в тонкой кишке, пишет портал «МедикФорум».