Онколог заявил, что употребление алкоголя увеличивает риски рака

По его словам, спиртные напитки ослабляют пищеводныйсфинктер, из-за чего желудочная кислота подниматься по пищеводу, провоцируя изжогу. Помимо этого, у любителей алкоголя нередко формируются язвы. Они такжечасто страдают от воспалений слизистой оболочки кишечника.