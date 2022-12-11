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1 час назад

Онколог Воробьев заявил, что употребление алкоголя увеличивает риски рака кишечника

Слово и Дело

Регулярное употребление алкоголя значительно повышает шансына развитие рака кишечника. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Воробьев.

Онколог заявил, что употребление алкоголя увеличивает риски рака
Фото: Слово и делоСлово и дело

По его словам, спиртные напитки ослабляют пищеводныйсфинктер, из-за чего желудочная кислота подниматься по пищеводу, провоцируя изжогу. Помимо этого, у любителей алкоголя нередко формируются язвы. Они такжечасто страдают от воспалений слизистой оболочки кишечника.

У людей, которые ежедневно употребляют алкоголь, на 7% вырастает риск образования колоректального рака. Кроме того, такие напитки увеличивают вероятность развития избыточного бактериального роста в тонкой кишке, пишет портал «МедикФорум».

Болезни и лекарства,Андрей Воробьев,
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