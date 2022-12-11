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1 час назад

Боитесь холестерина? Рассказываем, как определить, забились ли им ваши артерии

Секрет Фирмы

Люди по всему миру чаще всего умирают именно из-за болезней сердца — Россия не исключение. В нашей стране от заболеваний одного из самых главных органов в организме гибнет 1 млн человек в год. Трагедии часто случаются из-за холестериновых бляшек, которые накапливаются в сосудах, постепенно закупоривая их. В Британском фонде сердца рассказали, как понять, забились ли им ваши артерии, а также о профилактике этого заболевания.

Как определить, забились ли холестерином ваши артерии
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Как это обычно бывает, секрет кроется в здоровом образе жизни. Около 80% сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, изменив питания и добавив физическую активность.

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Один из экспертов заявил, что жирная и жареная пища, а также красное мясо чаще всего провоцируют болезни сердца. Также вреден и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, но вроде в России он не очень популярен.

По словам специалиста, в зоне риска находятся и те, у кого в семье были сердечные приступы и другие болезни такого плана. Однако часто мы навлекаем на себя такие заболевания своим образом жизни.

Что мы делаем, чтобы спровоцировать болезнь сердца:

  • Едим пищу с высоким содержанием насыщенных жиров или рафинированных углеводов;
  • Не занимаемся спортом;
  • Лишаем себя сна;
  • Курим.

Семейный врач Нил Патель сравнил забитые артерии с бомбой замедленного действия. По его словам, этот процесс может занять годы, но когда холестериновые бляшки забивают артерию до такой степени, что кровь перестаёт через неё проходить, это может привести к сердечному приступу или инсульту.

«Можно пройти через жизнь с некоторым засорением артерий без каких-либо серьёзных проблем, однако в целом это очень тревожные заболевания, от которых может быть трудно оправиться», — рассказал Патель.

Как понять, что у вас в сосудах накопились холестериновые бляшки?

  • Появилась тяжесть в груди.

«Некоторые сравнивают ощущения, будто на груди у них восседает целый слон», — заявил врач;

  • Одышка стала возникать при малейшей физической нагрузке;
  • Появилась боль в челюсти;
  • Руки и ноги стали неметь или же вы страдаете от периодического «покалывания» в них;
  • В этих же конечностях появилась внезапная и мимолётная боль;
  • Ногти стали ломкими, растут очень медленно;
  • Повысилась утомляемость.

Как себя уберечь от этой болезни?

Доктор рекомендует добавлять в свой рацион омега-3 и рыбий жир, а также некоторые продукты с высоким содержанием антиоксидантов. Кстати, полезно будет и голодание, во время которого разрешается пить только воду, зелёный/чёрный чай без сахара или чёрный кофе без сахара или сливок.

Ранее эндокринолог, заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова рассказала, что нужно сделать, чтобы сосуды стали более эластичными. По её словам, нужно есть поменьше продуктов, повышающих уровень «вредного» холестерина и налегать на полезную пищу.

Болезни и лекарства,Елена Зяблова,
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