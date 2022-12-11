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1 час назад

Кто тяжелее болеет свиным гриппом и как себя уберечь

РИА "ФедералПресс"

Профессор Дмитрий Лиознов рассказал, почему люди стали тяжелее переносить грипп и как не заразиться вирусом во время эпидемии.

Кто тяжелее болеет свиным гриппом и как себя уберечь
Фото: ФедералПрессФедералПресс

Врач говорит, что самой важной причиной заражения является ослабевший иммунитет. Последние несколько лет население всей планеты массово болело коронавирусом, а с другими недугами встречалось куда реже. Также свою роль сыграла самоизоляция.

Лиознов добавил, что самому распространенному свиному гриппу сильнее всего подвержены дети.

«Сейчас мы видим, что детские стационары и за рубежом, и у нас начинают заполняться. А кое-где и переполняться. Наиболее уязвимы дети до 5 лет», – говорит врач.

Так происходит из-за того, что иммунитет старшего поколения «помнит» вирус и может с ним сражаться. Маленькие дети еще не успели переболеть, поэтому их организм не знает, как бороться с недугом.

Обезопасить себя можно при помощи прививки от гриппа, сообщает «Комсомольская правда». Уровень вакцинации населения должен быть хотя бы 70-80 %, в то время как сейчас он около 50 %.

Болезни и лекарства,
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