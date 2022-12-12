Россиянам объяснили, из-за чего немеют руки и ноги

Иногда у нас немеют руки или ноги. Казалось бы, что в этом такого и с кем не бывает. Оказалось, этот симптом может предупреждать о серьёзных заболеваниях. Например, о сердечной недостаточности, полиартрите, полиневропатии и других. Как минимум, так говорит невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин. Наверное, стоит поверить врачу и быть внимательнее к своим ощущениям...

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Конечно, иногда чувство онемения появляется из-за неудобной позы, однако на постоянной основе оно возникает чаще всего на фоне больших проблем со здоровьем. Мацокин объяснил, что этот симптом появляется из-за поражения нерва или его оболочки, на него также могут довить окружающие ткани.

«В основе этого симптома лежит <...> ухудшение кровоснабжения на фоне спазма или патологии сосудов и недостаточности периферического кровообращения на фоне патологии сердца», — добавил эксперт.

Ещё эта патология может говорить о проблемах проводящих путей головного и спинного мозга. «Импульсы по чувствительным волокнам нервов и их корешков проводятся с нарушением. Так и возникает ощущение онемения», — сказал он.

Невролог предупредил, что при длительных и частых онемениях нужно обратиться к врачу.

О чём ещё может говорить онемение?