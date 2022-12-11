Почему во время эпидемии гриппа важно употреблять белковые продукты

Если вдруг вы планировали в ближайшее время вступить в ряды вегетарианцев, то сначала ознакомьтесь с этой информацией, а уж потом кардинально меняйте рацион. Если коротко, для этого сейчас не самый подходящий момент. Врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов в своем телеграм-канале объяснил почему. Все дело в том, что белок — это строительный материал не только для мышц, но и для клеточного иммунитета и крайне важен для работы лейкоцитов. А они-то и являются главными борцами с вирусами и бактериями в нашем организме. В данном случае предпочтителен животный белок: доктор рекомендует в период эпидемии ОРВИ есть говядину, куриную грудку, индейку.

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Роспотребнадзор также называет животный белок наиболее полноценным, но рекомендует включать в рацион и растительный. Самый полезный с большим количеством аминокислот можно найти в фасоли, чечевице, горохе и маше (азиатская фасоль). Средние суточные нормы необходимого белка Роспотребнадзор приводит такие: от 36 до 87 г для детей, от 65 до 117 г для мужчин и от 58 до 87 г для женщин.

Ну и еще несколько полезных советов от доктора Абакумова для тех, кто не хочет свалиться с гриппом или ковидом (он вообще-то никуда не делся и тоже активничает) и пролежать так все праздники:

— пейте минеральную воду: инфекции не любят щелочную среду;

— не пренебрегайте сложными углеводами (рис, овсянка, гречка): организму нужно вырабатывать энергию;

— если уже заболели и поднялась высокая температура, ешьте термически обработанные овощи, а не сырые — так вы снизите нагрузку на ЖКТ;

— ешьте жирную рыбу: она богата Омега-3, а это еще один связной, благодаря которому «общаются» клетки иммунной системы; также Омега-3 снимает воспаление;