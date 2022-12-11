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1 час назад

Названа неожиданная причина бессонницы

Ferra.ruиещё 2

По словам эксперта, проблемы со сном могут быть связаны с дефицитом витаминов. И вот какие витамины играют в этом важную роль.

Названа неожиданная причина бессонницы
Фото: FerraFerra

Сафие Арык, эксперт по эндокринологии и метаболическим заболеваниям, отмечает, что проблемы со сном могут возникать из-за недостатка определённых витаминов. Причём это характерно как для взрослых, так и для детей.

Ключевую роль при бессоннице могут играть витамины В2, В6, В12 и D. Если их не хватает, то появляются проблемы со сном. Особенно часто такое возникает при дефиците витамина D. Связано это с тем, что данный витамин оказывает влияние на части мозга, участвующие в производстве мелатонина.

Также важное значение имеет недостаток различных минералов в организме. Например, из-за дефицита железа снижается уровень серотонина и мелатонина.

Из-за анемии, вызванной недостатком железа, в ночное время могут возникать неприятные ощущения в ногах. Также может появиться так называемый синдром беспокойных ног. А если в организме не хватает кальция, то появляется упадок сил. В результате человек может страдать и из-за расстройства сна.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
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