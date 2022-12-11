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4 часа назад

Врач объяснил, что нужно делать, если постоянно преследует чувство хронической усталости

Ferra.ru

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что нужно делать в случае постоянного ощущения усталости.

Нужно делать, если постоянно преследует чувство хронической усталости
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Хроническая усталость может иметь множество причин. Прежде всего нужно сдать общий анализ крови и проверить состояние щитовидной железы.

Но если никаких отклонений нет, хроническая усталость может быть результатом постоянной тревожности, нервозности или даже депрессии. Тогда помогут регулярные прогулки на свежем воздухе и физические упражнения.

Также врач отметил, что хроническая усталость может возникать на фоне дефицита в организме цинка, железа, йода, меди, витаминов группы В, аскорбиновой кислоты. Поэтому важно обратиться к врачу, если человек постоянно чувствует себя уставшим. Специалист назначит или скорректирует терапию.

«Это состояние называется синдромом хронической усталости. Оно может проявляться при некоторых заболеваниях. Чтобы их не пропустить, нужно сдать общий расширенный анализ крови и пройти диагностику щитовидной железы. Если в анализах нет отклонений, патологий, но состояние усталости не проходит, причины нужно искать в другом», — объяснил Гинзбург.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,Михаил Гинзбург,
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