Ученые узнали о способности чая провоцировать рак

Чрезмерное употребление зеленого и черного чая увеличивает риск развития рака. К такому выводу пришли ученые из Пекинского университета, результаты их исследования опубликованы на китайской платформе WeChat.
Опасность заключается в компонентах, которые содержатся в чае. Они способны повысить риск расстройств желудочно-кишечного тракта, навредить печени и нервной системе, а также вызвать кровотечения.
Участниками исследования стали более 500 тысяч жителей Китая. В ходе эксперимента специалисты проанализировали связь между употреблением чая и шестью видами рака, пишет «ИноСМИ».
В итоге они установили, что ежедневное употребление четырех граммов напитка повышает общий риск развития рака на 26 процентов. На 62 и 29 процентов увеличивается вероятность появления рака легких и рака желудка соответственно.