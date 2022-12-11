Ученые узнали о способности чая провоцировать рак

Чрезмерное употребление зеленого и черного чая увеличивает риск развития рака. К такому выводу пришли ученые из Пекинского университета, результаты их исследования опубликованы на китайской платформе WeChat.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Опасность заключается в компонентах, которые содержатся в чае. Они способны повысить риск расстройств желудочно-кишечного тракта, навредить печени и нервной системе, а также вызвать кровотечения.

Участниками исследования стали более 500 тысяч жителей Китая. В ходе эксперимента специалисты проанализировали связь между употреблением чая и шестью видами рака, пишет «ИноСМИ».