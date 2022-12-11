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3 часа назад

Ученые из Пекинского университета узнали о способности чая провоцировать рак

Слово и Дело

Чрезмерное употребление зеленого и черного чая увеличивает риск развития рака. К такому выводу пришли ученые из Пекинского университета, результаты их исследования опубликованы на китайской платформе WeChat.

Ученые узнали о способности чая провоцировать рак
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Опасность заключается в компонентах, которые содержатся в чае. Они способны повысить риск расстройств желудочно-кишечного тракта, навредить печени и нервной системе, а также вызвать кровотечения.

Участниками исследования стали более 500 тысяч жителей Китая. В ходе эксперимента специалисты проанализировали связь между употреблением чая и шестью видами рака, пишет «ИноСМИ».

В итоге они установили, что ежедневное употребление четырех граммов напитка повышает общий риск развития рака на 26 процентов. На 62 и 29 процентов увеличивается вероятность появления рака легких и рака желудка соответственно.

Болезни и лекарства,
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