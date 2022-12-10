Китайские врачи заявили, что молодежь стала чаще умирать от сахарного диабета

Молодые люди стали гораздо чаще умирать от сахарного диабета второго типа, выяснили медицинские специалисты из Китая.
За последние 30 лет показатель смертности в особенности вырос среди подростков и молодых людей по всему миру. Чаще всего недуг поражает жителей стран со средним социально-демографическим индексом, сообщает издание «Газета».
Зачастую от диабета умирают женщины с лишним весом. Ожирение также стало фактором риска и у мужчин. Китайские медики выразили надежду, что результаты исследования помогут разработать необходимый метод лечения и сократить уровень смертности.