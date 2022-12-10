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1 час назад

Китайские врачи заявили, что молодежь стала чаще умирать от сахарного диабета

Слово и Дело

Молодые люди стали гораздо чаще умирать от сахарного диабета второго типа, выяснили медицинские специалисты из Китая.

Китайские врачи заявили, что молодежь стала чаще умирать от сахарного диабета
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

За последние 30 лет показатель смертности в особенности вырос среди подростков и молодых людей по всему миру. Чаще всего недуг поражает жителей стран со средним социально-демографическим индексом, сообщает издание «Газета».

Зачастую от диабета умирают женщины с лишним весом. Ожирение также стало фактором риска и у мужчин. Китайские медики выразили надежду, что результаты исследования помогут разработать необходимый метод лечения и сократить уровень смертности.

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