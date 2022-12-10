Китайские врачи заявили, что молодежь стала чаще умирать от сахарного диабета

Молодые люди стали гораздо чаще умирать от сахарного диабета второго типа, выяснили медицинские специалисты из Китая.

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За последние 30 лет показатель смертности в особенности вырос среди подростков и молодых людей по всему миру. Чаще всего недуг поражает жителей стран со средним социально-демографическим индексом, сообщает издание «Газета».