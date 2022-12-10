Бактерии полости рта могут спровоцировать воспаление мозга

Исследовательская группа собрала свои данные из медицинских карт 87 человек, поступивших в больницу с абсцессами головного мозга. В целом врачи не указали причину абсцессов у 52 пациентов. Тем не менее, новое исследование показало, что у этих людей была в три раза выше вероятность быть носителем опасных бактерий во рту. Кроме того, у них было больше Streptococcus anginosus.