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2 часа назад

Чистить зубы нужно тщательно: бактерии полости рта могут спровоцировать воспаление мозга

Ferra.ru

Ученые обнаружили связь между бактериями во рту и развитием абсцессов головного мозга. Таким образом плохая гигиена полости рта может привести к потенциально фатальным проблемам со здоровьем.

Бактерии полости рта могут спровоцировать воспаление мозга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследовательская группа собрала свои данные из медицинских карт 87 человек, поступивших в больницу с абсцессами головного мозга. В целом врачи не указали причину абсцессов у 52 пациентов. Тем не менее, новое исследование показало, что у этих людей была в три раза выше вероятность быть носителем опасных бактерий во рту. Кроме того, у них было больше Streptococcus anginosus.

Авторы исследования предполагают, что полость рта может быть потенциальным источником инфекций, приводящих к абсцессам головного мозга.

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