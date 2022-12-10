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42 минуты назад

Куда уходит мужская сила?

Распространенность заболевания значительно увеличивается с возрастом. К тому же почти треть мужчин сталкивается с этим уже в возрасте от 18 лет. Врачи бьют тревогу, ведь эта мужская проблема обрела глобальные масштабы.

Куда уходит мужская сила: причины импотенции
Фото: Мир новостейМир новостей

Причины импотенции

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К медицинским причинам импотенции можно отнести:

* осложнения сахарного диабета;

* снижение циркуляции крови в сосудах маленького диаметра (медицинское название - «нарушения микроциркуляции»);

* гормональные проблемы, такие как недостаток тестостерона;

* чрезмерное увлечение сигаретами и алкоголем;

* болезни печени и почек;

* прием некоторых лекарств: седативных препаратов, транквилизаторов, диуретиков и гипотензивных препаратов.

Также проблемы с эрекцией могут появиться после операций на мочевом пузыре, простате, нижних отделах кишечника и позвоночнике.

К психологическим причинам относят стресс или смену образа жизни. Однако доказано, что импотенция обусловлена таковыми всего в 15% случаев. Кроме того, часто психологическая причина импотенции имеет и физиологические основы.

В последнее время проведено множество исследований, показавших статически значимую корреляцию между ЭД и ишемической болезнью сердца (ИБС). Патологические процессы в сосудах полового члена схожи с такими же в сердце. Однако артериальные сплетения полового члена тоньше коронарных артерий, и потому проявления ЭД возникают раньше симптомов ИБС. Вывод: эректильная дисфункция может быть первым симптомом начинающейся сердечной патологии. По этой причине все больные с сосудистым генезом ЭД должны пройти обследование на ИБС.

Диета и физическая активность

Сбалансированное правильное питание и физическая активность играют важную роль в профилактике развития и при лечении ЭД.

Физические упражнения направлены на улучшение кровообращения в органах малого таза у мужчины (особенно у лиц с сидячим образом жизни), кровотока к половому члену и яичкам, где происходит выработка тестостерона, необходимого для полноценной эрекции.

Упражнения самые простые: ходьба - не менее 6 тысяч шагов в сутки, приседания - не менее 50 раз в сутки. Также используются некоторые упражнения из практики йоги.

Очень действенный способ профилактики - попеременное напряжение и расслабление мышц промежности. Отличные результаты в борьбе с недостаточной эрекцией дает бег.

Лечение народными средствами

Интересны в плане мягкой стимуляции и накопления собственного тестостерона разнообразные растительные препараты. Кроме обычного отвара шиповника это алтайский «Красный корень», африканские «Вука-Вука» и «Йохимбе», тайская «Бутеа суперба» и другие народные средства. Однако коэффициент их эффективности пока неясен, а клинические испытания не проведены в полном объеме.

Необходимые микронутриенты

Популярные компоненты современных добавок для мужчин — это аминокислоты, в частности L-аргинин, а также некоторые витамины и минералы.

Аргинин - аминокислота, участвующая в выработке оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов и наполнению кровью пещеристых тел полового члена. Исследования свидетельствуют, что у 31% мужчин с ЭД, принимающих 5 г L-аргинина в день, значительно улучшается сексуальная функция по сравнению с теми, кто не получает добавки с этой аминокислотой.

Витамин Е - мощный антиоксидант, который в исследованиях на животных подтвердил способность стимулировать сексуальную функцию.

Цинк - минерал, участвующий в синтезе тестостерона. Доказано, что повышение уровня цинка в рационе у пожилых мужчин приводит к увеличению уровня тестостерона почти вдвое.

Селен - жизненно важный микроэлемент, антиоксидант, защищающий клеточные мембраны и органеллы от перекисного повреждения. Участвует в сперматогенезе. Доказано, что в комбинации с витамином Е он помогает улучшить качество спермы.

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