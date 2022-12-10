Кому нужна операция по удалению межпозвоночной грыжи

Большинство случаев боли в спине никак не связаны с наличием у человека остеохондроза (возрастных изменений позвонков) или межпозвоночных грыж. Острая боль в спине часто проходит сама в течение пары недель, а хроническая — требует изменения образа жизни и дозированной физической нагрузки, подобранной специалистом.
По данным исследований, частота встречаемости болей в спине, вызванной межпозвоночной грыжей, составляет от 2 до 4%. К счастью, ее побочные симптомы сложно спутать с чем-то, а потому пропустить наличие межпозвоночной грыжи почти невозможно.
"Грыжи проявляются болью не только в позвоночнике, но и в руках или ногах — в зависимости от локализации. Ключевой момент — это как раз появление боли в конечностях, ощущения "мурашек", "прострелов" по всей длине конечности, онемение в той или иной части, которое носит постоянный характер. Эти признаки свидетельствуют о том, что причина беспокойств, с большой долей вероятности, именно в грыже", — рассказал "Газете.Ru" нейрохирург Андрей Ваврын.
При этом не каждая грыжа требует удаления. Как объяснил Ваврын, если на МРТ нашли межпозвоночную грыжу, на первый раз ее "прощают", обычно ограничиваясь консервативным лечением или минимально инвазивными вмешательствами: радиочастотной абляцией, которая блокирует передачу болевых сигналов нервами или блокадой нерва с помощью инъекционного введения анестетика.
"Исключением является резкое появление и развитие заболевания (в течение нескольких часов или дней), мышечная слабость в конечностях, нарушение мочеиспускания и дефекации. В таком случае почти наверняка потребуется операция по неотложным показаниям во избежание развития необратимых последствий. Хирургическим лечением занимаются нейрохирурги, так как в процесс вовлечена нервная ткань: спинной мозг и его корешки", — пояснил Ваврын.
Пациенты, которым все же назначили операцию, часто боятся тяжелого восстановления. Но в большинстве случаев пациент может уже в день операции отправиться домой на своих ногах.
"Если мы говорим о минимально инвазивных операциях на грыжах, микрохирургических дискэктомиях, то они поставлены на поток. У врачей в Москве, во всяком случае, есть огромный опыт. В большинстве клиник пациента выписывают в день операции. Двигаться и начинать реабилитацию можно на следующий же день. Возвращаться к полноценным тренировкам в тренажерном зале можно через три-шесть месяцев, но все индивидуально. Это зависит от активности человека до операции и состояния его мышц и позвонков после, — рассказал "Газете.Ru" реабилитолог Вячеслав Ушаков, — но любая операция требует прохождения реабилитационных мероприятий. Поэтому я призываю пациентов обращаться к профессиональным реабилитологам, которые специализируются на восстановлении после подобных операций. Хотя бы стоит сходить на первичный прием и получить какие-то рекомендации".
Врачи сходятся в том, что операции на позвоночнике бояться не нужно, а если невролог рекомендует — нужно обязательно обратиться к хирургу.
"Не могу вспомнить случаев, когда операция бы навредила человеку, сделав его инвалидом, например. Зато ситуаций, когда жизнь пациента улучшалась — полно. Операция может быстро избавить человека от боли и вернуть ему трудоспособность. Консервативное же лечение может растянуться на несколько недель, что недопустимо для людей, которые содержат семьи или имеют другие обязательства", — пояснил Ушаков.
"Многие люди боятся "ложиться под нож", некоторые стараются избежать хирургии всеми способами, причем даже в тех случаях, когда отказ от операции повлечет за собой серьезные последствия вплоть до глубокой инвалидизации. Абсолютно любое хирургическое вмешательство сопряжено с рисками, но все же вероятность негативного исхода при удалении грыжи межпозвонкового диска минимальна. Обычно на следующие сутки после операции производится вертикализация пациента, разрешаются прогулки с помощью ходунков или без них, а уже к пятому-шестому дню пациент чувствует себя удовлетворительно с минимальными болевыми ощущениями в области операции", — рассказал Ваврын.
Другая распространенная ошибка пациентов — это огромная надежда на операцию. Не стоит относиться к хирургии как к методу гарантированного избавления от боли в спине.