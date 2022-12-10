Кому нужна операция по удалению межпозвоночной грыжи

"Если мы говорим о минимально инвазивных операциях на грыжах, микрохирургических дискэктомиях, то они поставлены на поток. У врачей в Москве, во всяком случае, есть огромный опыт. В большинстве клиник пациента выписывают в день операции. Двигаться и начинать реабилитацию можно на следующий же день. Возвращаться к полноценным тренировкам в тренажерном зале можно через три-шесть месяцев, но все индивидуально. Это зависит от активности человека до операции и состояния его мышц и позвонков после, — рассказал "Газете.Ru" реабилитолог Вячеслав Ушаков, — но любая операция требует прохождения реабилитационных мероприятий. Поэтому я призываю пациентов обращаться к профессиональным реабилитологам, которые специализируются на восстановлении после подобных операций. Хотя бы стоит сходить на первичный прием и получить какие-то рекомендации".