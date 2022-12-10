Онкологи выяснили, что при множественных очагах рака не всегда нужно удалять грудь

Ученые из клиники Майо выяснили, что пациентки со множественными очагами рака в молочной железе в некоторых случаях могут прибегнуть к частичному удалению груди. Результаты были представлены на собрании Американской ассоциации исследователей рака.

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В исследование были включены женщины старше 40 лет, у которых было два или три участка рака молочной железы в одной груди. 14 пациенткам удалили грудь полностью, остальным — частично.

У шести из 204 пациенток развился рецидив в течение 66 месяцев после частичного удаления. Пятилетняя частота рецидивов составила 3,1%, что сравнимо с частотой среди пациенток с одним очагом рака груди. Вероятность рецидива была несколько выше, если пациенткам не проводили предоперационную МРТ. Авторы считают, МРТ могла обеспечить более тщательное удаление очагов рака.