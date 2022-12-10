Онкологи выяснили, что при множественных очагах рака не всегда нужно удалять грудь

Ученые из клиники Майо выяснили, что пациентки со множественными очагами рака в молочной железе в некоторых случаях могут прибегнуть к частичному удалению груди. Результаты были представлены на собрании Американской ассоциации исследователей рака.
В исследование были включены женщины старше 40 лет, у которых было два или три участка рака молочной железы в одной груди. 14 пациенткам удалили грудь полностью, остальным — частично.
У шести из 204 пациенток развился рецидив в течение 66 месяцев после частичного удаления. Пятилетняя частота рецидивов составила 3,1%, что сравнимо с частотой среди пациенток с одним очагом рака груди. Вероятность рецидива была несколько выше, если пациенткам не проводили предоперационную МРТ. Авторы считают, МРТ могла обеспечить более тщательное удаление очагов рака.
Большинству пациенток с двумя или тремя участками рака в одной молочной железе рекомендуется пройти мастэктомию, то есть полное удаление груди. Результаты исследования показывают, что женщины с множественными очагами рака в молочной железе могут обсудить с врачом возможность органосохраняющей операции — более простой процедуры с коротким периодом восстановления.