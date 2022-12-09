Уролог развеяла мифы о причинах появления камней в почках

Врач-уролог, заведующая хирургическим отделением клинико-диагностического центра ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлия Курышкина развеяла в беседе с Life мифы о причинах появления камней в почках.

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По ее словам, многие полагают, что мочекаменная болезнь может возникнуть из-за употребления молочных продуктов, но это не так. Она отметила, что в группе риска наоборот те, кто ограничивает потребление кальция.

Еще одним мифом, по словам специалиста, является утверждение, что камни в почках могут образовываться от чая, кофе и газировки. Она подчеркнула, что научные факты опровергают данный факт. Исключение составляют лишь напитки, содержащие большое количество ортофосфорной кислоты, добавила врач.

Курышкина объяснила, что одним из основных факторов, влияющих на образование камней, является изменение метаболизма в организме человека. Вследствие сбоев, в моче повышается концентрация определенных веществ, которые кристаллизуются и выпадают в осадок, формируя конкремент.