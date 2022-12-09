Гастроэнтеролог назвал причины гастрита

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал про привычки, которые могут спровоцировать гастрит и можно ли им заразиться.

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Гастрит может спровоцировать сбои в работе иммунной системы. Это приводит к тому, что организм начинает уничтожать желудок. Также гастрит может возникнуть из-за приема жаропонижающих таблеток.

«Может быть вызван влиянием желчи на желудок – она не должна туда попадать, но в некоторых ситуациях все-таки проникает», - рассказал специалист Sputnik.

Существует и вирусный гастрит. Самым вредным продуктом для желудка является газированный алкоголь – он может вызвать гастрит. Болезнь вызывает бактерия – хеликобактер. Он может попасть в организм через поцелуй или прикосновение губами к чужой кружке. Однако, если организм здоров, то он с легкостью поборется с ней. Если иммунитет снижен, то бактерия легко может спровоцировать гастрит.

Выявить хеликобактер можно с помощью анализа крови. Точность результата составляет 90%.