Наступили холода, а с ними сезон кашля, насморка и боли в горле. Специалисты фармакологических наук рассказывают, чего нельзя делать при простуде.

В зимнее время отмечается рост распространения инфекционных заболеваний – ОРВИ, гриппа и т. п. Об этом пишет издание The Sun.

В предпростудном состоянии или для профилактики многие люди стараются употреблять витамин С. Фармацевт Садик Аль-Хассан сообщает, что доказательств того, что этот витамин помогает простуде быстрее пройти, не так уж много.

Также ранее специалисты считали, что употребление эхинацеи эффективно помогает поддерживать иммунитет. Однако недавнее исследование доказало, что сократить продолжительность болезни эта пищевая добавка не может.

Еще один специалист, Майк Хьюитсон из Сомерсета, считает, что употребление антибиотиков больше вредит, чем помогает. Особенно если их пить без назначения врача.

Гораздо большую пользу несет употребление теплой жидкости. А при высоких температурах – парацетамола.

Большинство медиков сходятся во мнении, что простуду лучше не лечить, а предупреждать. Для профилактики гриппа следует своевременно вакцинироваться.