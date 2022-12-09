В Роспотребнадзоре объяснили уязвимость людей к гриппу

«Не только в нашей стране, но и в целом в мире последние два года гриппа фактически не было — его вытеснил коронавирус. Возникла некая "пауза", за это время иммунная система подзабыла о своей предыдущей встрече с вирусом гриппа, и население, особенно непривитое, стало крайне уязвимо к этой инфекции», — сказал он.