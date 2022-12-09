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34 минуты назад

В Роспотребнадзоре объяснили уязвимость людей к гриппу

Lenta.ruиещё 2

Жители России стали крайне уязвимыми к гриппу, так как в последние два года его вытеснила коронавирусная инфекция. Об этом, объясняя уязвимость организма к гриппу, заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов, его цитирует ТАСС.

В Роспотребнадзоре объяснили уязвимость людей к гриппу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Не только в нашей стране, но и в целом в мире последние два года гриппа фактически не было — его вытеснил коронавирус. Возникла некая "пауза", за это время иммунная система подзабыла о своей предыдущей встрече с вирусом гриппа, и население, особенно непривитое, стало крайне уязвимо к этой инфекции», — сказал он.

По его словам, свиной грипп приходил в Россию в 2009 году, а предок нынешнего варианта гриппа вызвал пандемию «испанки» с 1918 по 1922 годы.

Эксперт Роспотребнадзора назвал невозможным отличить грипп от других респираторных вирусных заболеваний без специальных исследований. Он посоветовал при первых симптомах обратиться к врачу для назначения корректного лечения.

Болезни и лекарства,Александр Семенов,Роспотребнадзор,
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