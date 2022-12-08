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24 минуты назад

Врач перечислила отличия способной убить за сутки инфекции от ОРВИ

Lenta.ru

В отличие от ОРВИ, менингококковая инфекция развивается крайне стремительно, предупредила кандидат медицинских наук Марина Федосеенко. Основные отличия опасного недуга от простуды и гриппа она перечислила в беседе с Life.

Врач перечислила отличия способной убить за сутки инфекции от ОРВИ
Фото: Лента.руЛента.ру

Федосеенко сообщила, что в первые часы менингит сопровождается характерными для ОРВИ симптомами, в частности, общим недомоганием, ломотой в мышцах и повышенной температурой. Однако это заболевание не зря называют способным убить человека за сутки: в отличие от простуды, оно развивается в острой форме и очень быстро.

По словам врача, у подростков и взрослых при менингококковой инфекции спустя непродолжительное время могут начаться рвота, сильные головные и мышечные боли, появится светочувствительность. У младенцев наблюдаются частое срыгивание еды и отсутствие аппетита.

«Характерно набухание и пульсация большого родничка и специфическая поза "взведенного курка", при которой ребенок запрокидывает голову назад», — добавила Федосеенко.

При отсутствии своевременной медицинской помощи сознание больного становится спутанным, он перестает реагировать на окружающих, на коже появляется звездчатая сыпь, в запущенных случаях развивается сепсис. Врач предостерегла: менингит опасен не только высокой летальностью, но и осложнениями — у выздоровевших нередко появляются проблемы со слухом, ухудшаются когнитивные способности, нередка ампутация пальцев или конечностей.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рекомендовал начать носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. По его словам, за последнюю неделю показатель заболеваемости вирусными инфекциями вырос на 23,3 процента.

Болезни и лекарства,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,
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